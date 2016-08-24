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    Данни Аманкваа - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Данни
    Фамилия Аманкваа
    Команда Сендерийск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 января 1994 (29 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2016 84' -90' Копенгаген (Копенгаген) 4:0 Брюгге (Брюгге)
    14.09.2016 Был в запасе Порту (Порту) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    24.08.2016 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
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