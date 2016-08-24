Данни Аманкваа - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Данни
|Фамилия
|Аманкваа
|Команда
|Сендерийск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 1994 (29 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Данни
|Фамилия
|Аманкваа
|Команда
|Сендерийск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2016
|84' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Брюгге (Брюгге)
|14.09.2016
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.08.2016
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)