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    Георгий Джанелидзе - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Георгий
    Фамилия Джанелидзе
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 сентября 1989 (33 года)
    Рост 177
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2012 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Шинник (Ярославль)
    01.10.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
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