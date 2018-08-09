Даниэль Эйнбиндер - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Эйнбиндер
|Команда
|Бейтар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1989 (34 года)
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Эйнбиндер
|Команда
|Бейтар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1989 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|09.08.2018
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|77'