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Чехия. Шанс Лига
Команды
Млада Болеслав
Матей Хибс
Статистика
€ 100 тыс
Матей Хибс - статистика
Млада Болеслав
3 января 1993 (33)
#11 | Защитник
181 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 0
19.09.2026
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Слован
3 : 0
12.09.2026
Млада Болеслав
1' - 70'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
1' - 90'
23'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Млада Болеслав
8
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 0
19.09.2026
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Слован
3 : 0
12.09.2026
Млада Болеслав
1' - 70'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
1' - 90'
23'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
2 : 1
22.08.2026
Словацко
1' - 90'
83, 83'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
2 : 1
22.08.2026
Словацко
1' - 90'
83, 83'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Пардубице
1 : 1
15.08.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
2 : 0
08.08.2026
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Сигма
2 : 2
02.08.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Артис
2 : 4
27.07.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
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