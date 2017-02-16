Матей Хибс - статистика
#78 | Защитник
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Хибс
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1993 (30 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Хибс
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1993 (30 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спарта
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2017
|70' -90'
|Спарта (Прага)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.02.2017
|76' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Спарта (Прага)