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    Матей Хибс - статистика

    #78 | Защитник
    Имя Матей
    Фамилия Хибс
    Команда Спарта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1993 (30 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спарта 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2017 70' -90' Спарта (Прага) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.02.2017 76' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 4:0 Спарта (Прага)
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