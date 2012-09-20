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    Мирко Борн - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Мирко
    Фамилия Борн
    Команда Меппен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 июня 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -72' Твенте (Энсхеде) 1:3 Хельсингборг (Хельсингборг)
    22.11.2012 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    20.09.2012 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 2:2 Ганновер-96 (Ганновер)
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