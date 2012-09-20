Мирко Борн - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Борн
|Команда
|Меппен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Борн
|Команда
|Меппен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -72'
|Твенте (Энсхеде)
|1:3
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|22.11.2012
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)