Тарлан Гулиев - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Тарлан
|Фамилия
|Гулиев
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Тарлан
|Фамилия
|Гулиев
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кешля
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -79'
|Кешля (Баку)
|2:4
|Сочи (Сочи)
|22.07.2021
|1' -89'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Кешля (Баку)
|90'