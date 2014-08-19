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    Пауль Пырвулеску - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Пауль
    Фамилия Пырвулеску
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Медиас
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 августа 1988 (34 года)
    Рост 173
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2014 67' -90' Лудогорец (Разград) 1:0
    (6:5)п    		 ФКСБ (Бухарест)
    209' 89'
    19.08.2014 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:0 Лудогорец (Разград)
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