Пауль Пырвулеску - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Пауль
|Фамилия
|Пырвулеску
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медиас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Имя
|Пауль
|Фамилия
|Пырвулеску
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медиас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2014
|67' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
(6:5)п
|ФКСБ (Бухарест)
|209' 89'
|19.08.2014
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|Лудогорец (Разград)