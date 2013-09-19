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    Родриго Антонио - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Родриго
    Фамилия Антонио
    Команда Пасуш де Феррейра
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июля 1987 (35 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пасуш де Феррейра 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2013 1' -90' Днепр (Днепр) 2:0 Пасуш де Феррейра (Пасуш)
    03.10.2013 1' -90' Пасуш де Феррейра (Пасуш) 1:1 Пандурий (Тыргу-Жиу)
    19.09.2013 68' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Пасуш де Феррейра (Пасуш)
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