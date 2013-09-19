Родриго Антонио - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Антонио
|Команда
|Пасуш де Феррейра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Антонио
|Команда
|Пасуш де Феррейра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2013
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|03.10.2013
|1' -90'
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|1:1
|Пандурий (Тыргу-Жиу)
|19.09.2013
|68' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)