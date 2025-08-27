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Кипр. Первый дивизион
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АЕК
Валентин Роберж
Статистика
€ 50 тыс
Валентин Роберж - статистика
АЕК
9 июня 1987 (39)
#27 | Защитник
189 см
Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
7
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
0 : 4
27.08.2025
Бранн
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Бранн
2 : 1
21.08.2025
АЕК
1' - 66'
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
1' - 90'
45'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
1' - 27'
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
2 : 1
31.07.2025
Целе
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2025
АЕК
1' - 90'
27'
Лига Европы, 1 раунд
Партизан
2 : 1
17.07.2025
АЕК
1' - 120'
37'
Лига Европы, 1 раунд
АЕК
1 : 0
10.07.2025
Партизан
1' - 90'
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