Валентин Роберж - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Роберж
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Роберж
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -121'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
(3:1)п
|Аполлон (Лимассол)
|109'
|18.08.2022
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)