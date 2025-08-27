Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига Европы 2018/2019 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013