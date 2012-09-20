Марек Ганоусек - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Марек
|Фамилия
|Ганоусек
|Команда
|Дукла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 1991 (31 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Марек
|Фамилия
|Ганоусек
|Команда
|Дукла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2012
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Виктория (Пльзень)
|20.09.2012
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Академика (Коимбра)