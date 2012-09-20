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    Марек Ганоусек - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Марек
    Фамилия Ганоусек
    Команда Дукла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 1991 (31 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.2012 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Виктория (Пльзень)
    20.09.2012 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:1 Академика (Коимбра)
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