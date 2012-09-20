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    Жоао Диого - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Жоао
    Фамилия Диого
    Команда Маритиму
    Состав Основной
    Родной город Фуншал
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маритиму 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2012 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:1 Маритиму (Фуншал)
    20.09.2012 Был в запасе Маритиму (Фуншал) 0:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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