Жоао Диого - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Диого
|Команда
|Маритиму
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Диого
|Команда
|Маритиму
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маритиму
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2012
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:1
|Маритиму (Фуншал)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Маритиму (Фуншал)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)