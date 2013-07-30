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    Иван Рунье - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Рунье
    Команда Нордшелланд
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 октября 1990 (32 года)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нордшелланд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2013 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 5:0 Нордшелланд (Фарум)
    30.07.2013 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
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