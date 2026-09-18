Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Стефано Денсвил - статистика

АЕЛ
7 мая 1993 (33), Заандам
#4 | Защитник
186 см
Нидерланды | Суринам
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Пафос
0 : 2
18.09.2026
АЕЛ
75' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
АПОЭЛ
6 : 0
06.09.2026
АЕЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕЛ
2 : 0
30.08.2026
Анортосис
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
31
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
0 : 4
11.04.2026
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
04.04.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
1 : 0
19.03.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Самсунспор
2 : 1
15.03.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 3
09.03.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
01.03.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
22.02.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Гезтепе
0 : 0
15.02.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
1 : 2
09.02.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
4 : 0
01.02.2026
Кайсериспор
1' - 90'
67'
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 3
24.01.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
1 : 0
19.01.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 1
20.12.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Кайсериспор
0 : 0
13.12.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Эюпспор
1 : 1
06.12.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
0 : 1
29.11.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
0 : 3
22.11.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
4 : 2
09.11.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
3 : 2
02.11.2025
Касымпаша
1' - 90'
32'
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
2 : 2
24.10.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
1 : 3
19.10.2025
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Трабзонспор
4 : 0
03.10.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
75'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
20.09.2025
Кайсериспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
1 : 1
14.09.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
30.08.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
0 : 4
24.08.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.08.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Главные новости
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
4
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
7
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
4
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+