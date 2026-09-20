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Кипр. Первый дивизион
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Омония
Фабиано
Статистика
€ 50 тыс
Фабиано - статистика
Омония
29 февраля 1988 (38), Мундо Ново
#40 | Вратарь
197 см
Кипр
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония
4 : 1
20.09.2026
Красава ЕНИ
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
0 : 0
31.08.2026
Омония Арадипу
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Статистика по турнирам
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Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Омония
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Сент-Труйден
1 : 0
20.08.2026
Омония
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Омония
1 : 0
13.08.2026
Линкольн
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
06.08.2026
Омония
1' - 90'
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