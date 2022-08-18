Фабиано - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Фабиано Рибейро
|Фамилия
|Де Фрейтас
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мундо Ново
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Фабиано Рибейро
|Фамилия
|Де Фрейтас
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мундо Ново
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.09.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|08.09.2022
|1' -46'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|25.08.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|2:0
|Гент (Гент)
|18.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:2
|Омония (Никосия)
|84'