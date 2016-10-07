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    Александар Александров - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Александар
    Фамилия Александров
    Состав Без клуба
    Родной город Шумен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2016 1' -90' Болгария 1:0 Белоруссия
    29'
    10.10.2016 1' -90' Швеция 3:0 Болгария
    6'
    07.10.2016 1' -90' Франция 4:1 Болгария
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