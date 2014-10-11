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    Яркко Хурме - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Яркко
    Фамилия Хурме
    Состав Основной
    Родной город Оулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 июня 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2014 1' -90' Венгрия 1:0 Финляндия
    54'
    14.10.2014 1' -90' Финляндия 0:2 Румыния
    11.10.2014 1' -90' Финляндия 1:1 Греция
    55'
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