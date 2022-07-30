Уве Хюнемайер - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Уве
|Фамилия
|Хюнемайер
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ритберг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1986 (37 лет)
|Рост
|189
|Вес
|81
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Уве
|Фамилия
|Хюнемайер
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ритберг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1986 (37 лет)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|1:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|19.10.2022
|1' -83'
|Падерборн (Падерборн)
|3:2
(5:4)п
|Вердер (Бремен)
|30.07.2022
|63' -90'
|Айнхайт Вернигероде (Вернигероде)
|0:10
|Падерборн (Падерборн)