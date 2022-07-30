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    Уве Хюнемайер - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Уве
    Фамилия Хюнемайер
    Команда Падерборн
    Состав Основной
    Родной город Ритберг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 января 1986 (37 лет)
    Рост 189
    Вес 81
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Падерборн 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2023 1' -90' Падерборн (Падерборн) 1:2 Штутгарт (Штутгарт)
    19.10.2022 1' -83' Падерборн (Падерборн) 3:2
    (5:4)п    		 Вердер (Бремен)
    30.07.2022 63' -90' Айнхайт Вернигероде (Вернигероде) 0:10 Падерборн (Падерборн)
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