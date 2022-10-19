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Расписание матчей
Германия. Кубок
Падерборн - Вердер
Падерборн - Вердер: обзор матча 19 октября 2022
Падерборн
19.10.2022, среда, 19:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Вердер
22'
Ф. Платте
43'
С. Конте
65'
Л. Биттенкурт
84'
М. Вайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Вердер
Желтая карточка
Я. Хойер
115'
Замена
Д. Србени
️️️️
М. Пьеринджер
105'
104'
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
95'
Желтая карточка
Н. Шмидт
Желтая карточка
М. Рор
90'
+1
Желтая карточка
М. Пьеринджер
85'
84'
ГОЛ! 2:2!
М. Вайзер
Пас отдал
Л. Биттенкурт
Замена
Я. Хойер
️️️️
У. Хюнемайер
83'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
M. Mehlem
80'
68'
Желтая карточка
М. Вайзер
65'
ГОЛ! 2:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
М. Вайзер
64'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Р. Шмид
Замена
Р. Тачи
️️️️
С. Конте
63'
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
Ф. Платте
63'
46'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
Й. Стаге
46'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
ГОЛ! 2:0!
С. Конте
Пас отдал
Ю. Юстван
43'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Платте
Пас отдал
М. Пьеринджер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
5
Marcel Mehlem
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
22
Яннис Хойер
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
29
Ричмонд Тачи
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
13
Роберт Ляйпертц
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Дикени Салифу
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
2-1-1-5
25
Цингерле
2
Хюнемайер
33
31
Рор
5
31
Конте
23
Обермайр
10
Юстван
6
Шалленберг
18
Пьеринджер
3-3-1-1-2
1
Павленка
4
Штарк
5
Пипер
13
Велькович
8
Вайзер
4
Груев
5
Юнг
6
Стаге
10
Шмид
7
Бурк
10
Фуллкруг
2
Хюнемайер
22
Хойер
22
Хойер
2
Хюнемайер
5
24
Муслия
24
Муслия
5
31
Конте
29
Тачи
29
Тачи
31
Конте
18
Пьеринджер
7
Србени
7
Србени
18
Пьеринджер
36
Платте
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
36
Платте
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
6
Стаге
31
Шмидт
31
Шмидт
6
Стаге
10
Шмид
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Шмид
Остались в запасе
Падерборн
Вердер
24
Янник Хут
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
5
Tobias Müller
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Дикени Салифу
ОП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
5
Tobias Müller
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Дикени Салифу
ОП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Падерборн - Вердер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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