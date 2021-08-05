Йозеф Гушбауэр - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Йозеф
|Фамилия
|Гушбауэр
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 марта 1990 (32 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Йозеф
|Фамилия
|Гушбауэр
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 марта 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анортосис
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -71'
|Анортосис (Ларнака)
|2:1
|Рапид (Вена)
|21'
|05.08.2021
|1' -89'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Анортосис (Ларнака)