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    Йозеф Гушбауэр - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Йозеф
    Фамилия Гушбауэр
    Команда Анортосис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 марта 1990 (32 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анортосис 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -71' Анортосис (Ларнака) 2:1 Рапид (Вена)
    21'
    05.08.2021 1' -89' Рапид (Вена) 3:0 Анортосис (Ларнака)
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