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Йозеф Гушбауэр
Статистика
Йозеф Гушбауэр - статистика
Завершил карьеру
16 марта 1990 (36)
#25 | Полузащитник
182 см
Чехия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Анортосис
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Анортосис
2 : 1
12.08.2021
Рапид
1' - 71'
21'
Лига Европы, 3 раунд
Рапид
3 : 0
05.08.2021
Анортосис
1' - 90'
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