Статистика по турнирам

Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Чехия. Синот Лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013