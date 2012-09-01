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    Марко Мильорини - статистика

    #53 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Мильорини
    Команда Комо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1992 (31 год)
    Рост 194
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.10.2012 52' -90' Торино (Турин) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    01.09.2012 64' -90' Торино (Турин) 3:0 Пескара (Пескара)
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