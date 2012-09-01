Марко Мильорини - статистика
#53 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Мильорини
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1992 (31 год)
|Рост
|194
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Мильорини
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1992 (31 год)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.10.2012
|52' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|01.09.2012
|64' -90'
|Торино (Турин)
|3:0
|Пескара (Пескара)