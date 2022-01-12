Сулейман Дукара - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Сулейман
|Фамилия
|Дукара
|Команда
|Гиресунспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Сулейман
|Фамилия
|Дукара
|Команда
|Гиресунспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мавритания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|Был в запасе
|Мали
|2:0
|Мавритания
|16.01.2022
|Был в запасе
|Тунис
|4:0
|Мавритания
|12.01.2022
|59' -90'
|Мавритания
|0:1
|Гамбия