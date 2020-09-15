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Бурирам Юнайтед
Урош Радакович
Статистика
€ 400 тыс
Урош Радакович - статистика
Бурирам Юнайтед
31 марта 1994 (32)
#26 | Защитник
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Казахстан. Премьер-лига 2020
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
1 : 0
08.05.2026
Нант
1' - 66'
65'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
3 : 0
02.05.2026
Марсель
79' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
3 : 0
22.04.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
0 : 0
11.04.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
0 : 1
07.03.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
2 : 1
31.01.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 4
25.01.2026
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
18.01.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
0 : 2
04.01.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
4 : 1
12.12.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
1 : 2
06.12.2025
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
3 : 0
30.11.2025
Нант
78' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
1 : 1
23.11.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
1 : 1
08.11.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
0 : 2
02.11.2025
Метц
89' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
3 : 5
29.10.2025
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
1 : 2
24.10.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
0 : 2
19.10.2025
Лилль
83' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
0 : 0
04.10.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
2 : 2
27.09.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Нант
2 : 2
20.09.2025
Ренн
90' - 90'
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