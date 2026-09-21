Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 125 тыс

Владислав Шпитальный - статистика

Сокол
5 сентября 1996 (30), Саратов
#9 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
3 : 1
21.09.2026
Сокол
1' - 66'
7'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Волгарь
1 : 1
13.09.2026
Сокол
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Сокол
1 : 1
09.09.2026
Ленинградец
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Сокол
2 : 2
05.09.2026
Динамо Бр
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Родина-2
4 : 0
30.08.2026
Сокол
62' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Носта
1 : 1
26.08.2026
Сокол
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сокол
7
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
3 : 1
21.09.2026
Сокол
1' - 66'
7'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Волгарь
1 : 1
13.09.2026
Сокол
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Сокол
2 : 2
05.09.2026
Динамо Бр
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Родина-2
4 : 0
30.08.2026
Сокол
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Сокол
2 : 2
22.08.2026
Сибирь
77' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.08.2026
Сокол
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Сокол
0 : 1
26.07.2026
Динамо Киров
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Сокол
1 : 1
19.07.2026
Калуга
54' - 90'
Главные новости
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
5
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
11
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
1
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
2
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+