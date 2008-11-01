Алексей Панковец - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Панковец
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Панковец
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Харьков
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2009
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|10.05.2009
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|ФК Харьков (Харьков)
|26.04.2009
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)
|17.04.2009
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:3
|Таврия (Симферополь)
|11.04.2009
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|ФК Харьков (Харьков)
|04.04.2009
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:2
|ФК Харьков (Харьков)
|23.11.2008
|1' -61'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|ФК Харьков (Харьков)
|57'
|16.11.2008
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|07.11.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|01.11.2008
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|26.10.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:0
|Шахтер (Донецк)
|18.10.2008
|1' -90'
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)
|04.10.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:4
|Динамо (Киев)
|27.09.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|30.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|23.08.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|16.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|09.08.2008
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|ФК Харьков (Харьков)
|02.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|27.07.2008
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|ФК Харьков (Харьков)
|18.07.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:1
|Ворскла (Полтава)