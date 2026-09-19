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Испания. Сегунда
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Жирона
Пауло Газзанига
Статистика
€ 1,80 млн
Пауло Газзанига - статистика
Жирона
2 января 1992 (34)
#13 | Вратарь
196 см | 90 кг
Аргентина
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 90'
27'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
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Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 90'
27'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
2 : 0
21.08.2026
Жирона
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
1' - 90'
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