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    Станислав Иванов - статистика

    Полузащитник
    Имя Станислав
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Иванов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 октября 1980 (42 года)
    Рост 183
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2012 Был в запасе Молдавия 0:0 Украина
    11.09.2012 1' -73' Польша 2:0 Молдавия
    07.09.2012 Был в запасе Молдавия 0:5 Англия
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