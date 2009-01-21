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    Эду - статистика

    Имя Эдуардо Сезар
    Фамилия Гаспар
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 1978 (44 года)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2009 70' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    21.01.2009 75' -90' Валенсия (Валенсия) 3:2 Севилья (Севилья)
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