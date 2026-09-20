Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Сергей Матвейчик - статистика

Гомель
5 июня 1988 (38)
#3 | Защитник
176 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Барановичи
0 : 2
20.09.2026
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
05.09.2026
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
1 : 0
28.08.2026
Белшина
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гомель
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Гомель
3 : 1
29.11.2025
Сморгонь
87' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
3 : 0
07.11.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
0 : 0
02.11.2025
Гомель
82' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
29.10.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
4 : 1
25.10.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
0 : 0
18.10.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
5 : 3
04.10.2025
Гомель
69' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
2 : 1
28.09.2025
Молодечно
90' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
3 : 1
24.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
1 : 1
20.09.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Гомель
1 : 0
15.09.2025
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
1 : 1
29.08.2025
Минск
1' - 56'
49'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Гомель
2 : 3
22.08.2025
БАТЭ
1' - 63'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
15.08.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Сморгонь
3 : 1
05.07.2025
Гомель
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо-Брест
0 : 1
21.06.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель
0 : 2
13.06.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
0 : 3
01.06.2025
Гомель
85' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Гомель
0 : 1
25.05.2025
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Гомель
2 : 0
16.05.2025
Нафтан
Был в запасе
65'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Молодечно
0 : 1
10.05.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
2 : 0
26.04.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 0
18.04.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
0 : 0
12.04.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Гомель
0 : 1
06.04.2025
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
30.03.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
1 : 1
15.03.2025
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
5
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+