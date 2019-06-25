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Ренато Ибарра - статистика

Завершил карьеру
20 января 1991 (35), Амбукуи
#30 | Полузащитник
174 см
Эквадор
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эквадор
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 3 тур
Эквадор
1 : 1
25.06.2019
Япония
1' - 83'
Кубок Америки, 2 тур
Эквадор
1 : 2
22.06.2019
Чили
1' - 69'
Кубок Америки, 1 тур
Уругвай
4 : 0
17.06.2019
Эквадор
Был в запасе
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