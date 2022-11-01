Руслан Аюкин - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Фаритович
|Фамилия
|Аюкин
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|65
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Фаритович
|Фамилия
|Аюкин
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|65
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 13'
|Акрон
|0:0
|КАМАЗ
|Россия. Первая лига, 22 тур
|6'
|06.03.2023
|1' - 90'
|КАМАЗ
|0:0
|Волга
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)