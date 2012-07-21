|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|01.09.2012
|52' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:4
|Анжи (мол) (Махачкала)
|65'
|25.08.2012
|1' -58'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|11.08.2012
|84' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.08.2012
|1' -72'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|27.07.2012
|67' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|7:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21.07.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|4:2
|Ахмат (мол) (Грозный)