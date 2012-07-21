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    Василий Белоусов - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Василий
    Отчество Александрович
    Фамилия Белоусов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Академия Кубань 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2012 90' -90' Академия Кубань (Краснодар) 3:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    21.07.2012 1' -63' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Академия Кубань (Краснодар)
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