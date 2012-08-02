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    Николай Кашевский - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Николаевич
    Фамилия Кашевский
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 октября 1980 (42 года)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гомель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2012 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Гомель (Гомель)
    02.08.2012 1' -90' Гомель (Гомель) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
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