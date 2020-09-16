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    Роман Калюжный - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Роман
    Отчество Романович
    Фамилия Калюжный
    Команда Машук-КМВ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 июля 1995 (27 лет)
    Рост 192
    Вес 83
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    16.09.2020 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:2 Тамбов (Тамбов)
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