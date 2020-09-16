Роман Калюжный - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Роман
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Калюжный
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Вес
|83
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Роман
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Калюжный
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|16.09.2020
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)