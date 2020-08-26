Данила Поляков - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Данила
|Фамилия
|Поляков
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Данила
|Фамилия
|Поляков
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:4
|Велес (Москва)
|26.08.2020
|1' -90'
|Велес (Москва)
|4:1
|Балтика (Калининград)