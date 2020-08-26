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    Данила Поляков - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Данила
    Фамилия Поляков
    Команда Сатурн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июня 1993 (29 лет)
    Рост 170
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Волга (Ульяновск) 2:4 Велес (Москва)
    26.08.2020 1' -90' Велес (Москва) 4:1 Балтика (Калининград)
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