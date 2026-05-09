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Испания. Сегунда
Команды
Сарагоса
Пабло Инсуа
Статистика
€ 400 тыс
Пабло Инсуа - статистика
Сарагоса
9 сентября 1993 (33), Ла-Корунья
#4 | Защитник
185 см | 77 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
30
0
0
13
1
Гранада
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
1' - 78'
15'
77'
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
1' - 90'
85'
Испания. Сегунда, 37 тур
Уэска
1 : 0
26.04.2026
Сарагоса
1' - 90'
44'
Испания. Сегунда, 36 тур
Сарагоса
2 : 2
18.04.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Кордоба
1 : 0
11.04.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Сарагоса
1 : 2
05.04.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Сарагоса
2 : 0
29.03.2026
Расинг
1' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 31 тур
Депортиво
2 : 1
21.03.2026
Сарагоса
1' - 90'
78'
Испания. Сегунда, 30 тур
Сарагоса
2 : 0
14.03.2026
Альмерия
1' - 90'
72'
Испания. Сегунда, 29 тур
Кадис
0 : 1
06.03.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
ФК Андорра
2 : 1
22.02.2026
Сарагоса
1' - 51'
28'
51'
Испания. Сегунда, 26 тур
Леонеса
0 : 0
14.02.2026
Сарагоса
1' - 81'
80'
Испания. Сегунда, 24 тур
Альбасете
2 : 0
31.01.2026
Сарагоса
1' - 52'
Испания. Сегунда, 23 тур
Сарагоса
0 : 0
25.01.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
17.01.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Расинг
2 : 3
10.01.2026
Сарагоса
1' - 65'
Испания. Сегунда, 19 тур
Бургос
1 : 1
21.12.2025
Сарагоса
1' - 90'
72'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сарагоса
1 : 2
13.12.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Малага
1 : 1
08.12.2025
Сарагоса
1' - 90'
16'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
3 : 2
30.11.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Эйбар
1 : 2
22.11.2025
Сарагоса
1' - 19'
18'
Испания. Сегунда, 14 тур
Сарагоса
1 : 0
16.11.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
3 : 1
09.11.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Сарагоса
0 : 2
02.11.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
1 : 0
26.10.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сарагоса
0 : 5
18.10.2025
Леонеса
1' - 90'
33'
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
4 : 2
11.10.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
05.10.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
0 : 1
26.09.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 0
21.09.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Сарагоса
0 : 0
15.09.2025
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
1 : 1
06.09.2025
Вальядолид
1' - 90'
44'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кастельон
1 : 1
30.08.2025
Сарагоса
1' - 90'
20'
Испания. Сегунда, 1 тур
Гранада
1 : 3
16.08.2025
Депортиво
73' - 90'
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