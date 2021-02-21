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    Пабло Инсуа - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Пабло
    Фамилия Инсуа
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Родной город Ла-Корунья
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэска 20 0 0 9 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2021 1' -68' Уэска (Уэска) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    22.04.2021 1' -85' Атлетико (Мадрид) 2:0 Уэска (Уэска)
    18.04.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Уэска (Уэска)
    09.04.2021 1' -90' Уэска (Уэска) 3:1 Эльче (Эльче)
    02.04.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Уэска (Уэска)
    20.03.2021 59' -90' Уэска (Уэска) 0:0 Осасуна (Памплона)
    15.03.2021 1' -78' Барселона (Барселона) 4:1 Уэска (Уэска)
    61'
    07.03.2021 1' -81' Уэска (Уэска) 3:4 Сельта (Виго)
    27.02.2021 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Уэска (Уэска)
    21.02.2021 1' -90' Уэска (Уэска) 3:2 Гранада (Гранада)
    73'
    13.02.2021 16' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Уэска (Уэска)
    80'
    06.02.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:2 Реал (Мадрид)
    11.01.2021 1' -90' Уэска (Уэска) 0:2 Бетис (Севилья)
    85'
    03.01.2021 1' -90' Уэска (Уэска) 0:1 Барселона (Барселона)
    22.12.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 1:1 Леванте (Валенсия)
    80'
    18.12.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Уэска (Уэска)
    12.12.2020 89' -90' Уэска (Уэска) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    06.12.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 3:3 Уэска (Уэска)
    28.11.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 0:1 Севилья (Севилья)
    88'
    20.11.2020 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Уэска (Уэска)
    21'
    07.11.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    88'
    31.10.2020 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:1 Уэска (Уэска)
    25.10.2020 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:1 Уэска (Уэска)
    18.10.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    03.10.2020 1' -90' Эльче (Эльче) 0:0 Уэска (Уэска)
    43'
    30.09.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    26.09.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Уэска (Уэска)
    20.09.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:2 Кадис (Кадис)
    13.09.2020 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Уэска (Уэска)
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