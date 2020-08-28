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Ромен Амалфитано
Статистика
Ромен Амалфитано - статистика
Завершил карьеру
27 августа 1989 (37), Ницца
#20 | Полузащитник
175 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4 : 1
28.08.2020
Дижон
1' - 71'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
0 : 1
22.08.2020
Анжер
45' - 90'
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