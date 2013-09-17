Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энгин Байтар - статистика

    #50 | Полузащитник
    Имя Энгин
    Фамилия Байтар
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июля 1983 (39 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Галатасарай 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.10.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:2 Галатасарай (Стамбул)
    17.09.2013 1' -62' Галатасарай (Стамбул) 1:6 Реал (Мадрид)
    • Читайте нас: 
    11