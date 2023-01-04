Дарко Лазович - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Лазович
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чачак
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Лазович
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чачак
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 78'
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 59'
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Верона
|1:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 22 тур
|31'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|21
|3
|4
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -78'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|27.02.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.02.2023
|1' -59'
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|13.02.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:0
|Салернитана (Салернитана)
|31'
|06.02.2023
|1' -80'
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|51'
|30.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Верона (Верона)
|21.01.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|54'
|14.01.2023
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|09.01.2023
|1' -82'
|Верона (Верона)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|9' 26'
|04.01.2023
|1' -81'
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|45'
|13.11.2022
|1' -72'
|Верона (Верона)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|10.11.2022
|65' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|06.11.2022
|1' -60'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|03.10.2022
|1' -73'
|Верона (Верона)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|18.09.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Верона (Верона)
|11.09.2022
|1' -70'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|04.09.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.08.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.08.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|43'
|15.08.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:5
|Наполи (Неаполь)