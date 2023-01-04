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    Дарко Лазович - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Дарко
    Фамилия Лазович
    Команда Верона
    Состав Основной
    Родной город Чачак
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 сентября 1990 (32 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 78' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 1' - 90' Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 59' Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' Верона 1:0 Салернитана Италия. Серия А, 22 тур
    31'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 21 3 4 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -78' Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    27.02.2023 1' -90' Верона (Верона) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    19.02.2023 1' -59' Рома (Рим) 1:0 Верона (Верона)
    13.02.2023 1' -90' Верона (Верона) 1:0 Салернитана (Салернитана)
    31'
    06.02.2023 1' -80' Верона (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    51'
    30.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    21.01.2023 1' -90' Верона (Верона) 2:0 Лечче (Лечче)
    54'
    14.01.2023 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    09.01.2023 1' -82' Верона (Верона) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    9' 26'
    04.01.2023 1' -81' Торино (Турин) 1:1 Верона (Верона)
    45'
    13.11.2022 1' -72' Верона (Верона) 1:2 Специя (Ла Специя)
    10.11.2022 65' -90' Верона (Верона) 0:1 Ювентус (Турин)
    06.11.2022 1' -60' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    03.10.2022 1' -73' Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:0 Верона (Верона)
    11.09.2022 1' -70' Лацио (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    04.09.2022 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    31.08.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Верона (Верона)
    28.08.2022 1' -90' Верона (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    21.08.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Верона (Верона)
    43'
    15.08.2022 1' -90' Верона (Верона) 2:5 Наполи (Неаполь)
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