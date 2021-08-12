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Огений Онази
Статистика
Огений Онази - статистика
Завершил карьеру
25 декабря 1992 (33), Лагос
#12 | Полузащитник
173 см | 73 кг
Нигерия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Жальгирис
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Жальгирис
0 : 1
12.08.2021
Мура 05
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Мура 05
0 : 0
05.08.2021
Жальгирис
1' - 73'
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