Статистика по турнирам

Лига чемпионов АФК 2023/2024 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Лига Европы 2019/2020 Турция. Суперлига 2019/2020 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Турция. Суперлига 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Африканских Наций 2013 Лига Европы 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012