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    Роман Дроменко - статистика

    #63 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Фёдорович
    Фамилия Дроменко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 мая 1994 (28 лет)
    Рост 173
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Академия Кубань 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2012 81' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Академия Кубань (Краснодар)
    07.04.2012 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
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