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Райан Беннетт
Статистика
Райан Беннетт - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1990 (36)
#6 | Защитник
188 см
Англия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Первая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
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Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кембридж Юнайтед
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
1' - 90'
53'
Англия. Кубок, 1/64 финала
Кембридж Юнайтед
4 : 0
02.12.2023
Флитвуд
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/128 финала
Кембридж Юнайтед
2 : 1
04.11.2023
Брекнел Таун
1' - 90'
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