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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кембридж Юнайтед - Брекнел Таун
Кембридж Юнайтед - Брекнел Таун: обзор матча 04 ноября 2023
Кембридж Юнайтед
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/128 финала
2 : 1
Завершен
Брекнел Таун
27'
Ф. Окенабирхи
48'
O. Osu (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кембридж Юнайтед - Брекнел Таун
Замена
J. Lankester
️️️️
Д. Кузинс
75'
Замена
S. Janneh
️️️️
Ф. Окенабирхи
75'
Замена
Z. Ibsen Rossi
️️️️
М. Моррисон
63'
59'
Замена
N. Owusu
️️️️
K. English
Замена
B. Haunstrup
️️️️
Д. Эндрю
58'
Замена
Д. Томас
️️️️
P. Digby
58'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
O. Osu
48'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Окенабирхи
Пас отдал
А. Мэй
27'
Желтая карточка
А. Мэй
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Адам Мэй
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Брекнел Таун
1
Michael Eacott
ВР
5
Olukayode Osu
ЦП
6
Max Herbert
ЦП
18
Ashley Lodge
ЦП
16
Joe Grant
ЦП
11
Kamaron English
ЦП
9
Jordan Esprit
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
10
Lewis Simper
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
Брекнел Таун
17
Sean Fraser
ЦЗ
16
Ethan Burden
ЦЗ
20
Adam Richards
ЦП
14
Nana Owusu
ЦП
4-1-5
3
Эндрю
5
Моррисон
6
Беннетт
2
24
Кузинс
11
Кайкай
25
11
Гордон
9
Окенабирхи
6
5-1
1
5
18
16
11
6
9
6
8
Томас
8
Томас
6
3
Эндрю
20
20
3
Эндрю
24
Кузинс
7
7
24
Кузинс
5
Моррисон
4
4
5
Моррисон
9
Окенабирхи
17
17
9
Окенабирхи
11
14
14
11
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Брекнел Таун
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
10
Lewis Simper
ЦП
16
James Brophy
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
17
Sean Fraser
ЦЗ
16
Ethan Burden
ЦЗ
20
Adam Richards
ЦП
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
10
Lewis Simper
ЦП
16
James Brophy
ЦФ
Остались в запасе
17
Sean Fraser
ЦЗ
16
Ethan Burden
ЦЗ
20
Adam Richards
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Брекнел Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Брекнел Таун
Англия. Кубок, 1/128 финала
Кембридж Юнайтед
2 : 1
04.11.2023
Брекнел Таун
Информация о матче
Главный судья:
Richie Watkins,
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Кембридж Юнайтед
Брекнел Таун
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
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