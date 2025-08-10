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Англия. Первая лига
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Рединг
Деррик Уильямс
Статистика
€ 300 тыс
Деррик Уильямс - статистика
Рединг
17 января 1993 (33)
#33 | Защитник
180 см
Ирландия | Германия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
16
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 38 тур
Монреаль
1 : 1
10.08.2025
Атланта Юнайтед
75' - 90'
79'
США. МЛС, 37 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.07.2025
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
20.07.2025
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 0
13.06.2025
Атланта Юнайтед
1' - 62'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
01.06.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
3 : 2
29.05.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
4 : 2
26.05.2025
Цинциннати
1' - 90'
15'
66'
США. МЛС, 20 тур
Атланта Юнайтед
0 : 1
18.05.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Остин
1 : 1
15.05.2025
Атланта Юнайтед
1' - 69'
США. МЛС, 17 тур
Чикаго Файр
2 : 1
10.05.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
03.05.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
4 : 3
30.03.2025
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Цинциннати
2 : 2
22.03.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
17.03.2025
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
09.03.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Шарлотт
2 : 0
01.03.2025
Атланта Юнайтед
1' - 88'
США. МЛС, 1 тур
Атланта Юнайтед
3 : 2
23.02.2025
Монреаль
83' - 90'
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