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    Иван Кальчук - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Кальчук
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 августа 1991 (31 год)
    Рост 172
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.04.2015 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.04.2015 58' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Анжи (Махачкала)
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