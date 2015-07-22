Сергей Шаповалов - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шаповалов
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шаповалов
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Смена
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2015
|Был в запасе
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|11.08.2015
|66' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|30.07.2015
|64' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|22.07.2015
|Был в запасе
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)