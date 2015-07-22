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    Сергей Шаповалов - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Шаповалов
    Команда Смена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Смена 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2015 Был в запасе Сибирь-2 (Новосибирск) 1:3 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    11.08.2015 66' -90' Чита (Чита) 0:1 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    30.07.2015 64' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 5:2 Якутия (Якутск)
    22.07.2015 Был в запасе Смена (Комсомольск-на-Амуре) 1:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
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