Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Доминик Хайнц - статистика

Фортуна
15 августа 1993 (33)
#3 | Защитник
190 см | 85 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кельн
1 : 3
10.05.2026
Хайденхайм
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
2 : 2
02.05.2026
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
2 : 2
05.04.2026
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
3 : 3
21.03.2026
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Гамбург
1 : 1
14.03.2026
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
1 : 2
07.03.2026
Боруссия Д
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
2 : 0
27.02.2026
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0 : 1
20.12.2025
Унион
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1 : 1
29.11.2025
Кельн
1' - 12'
11'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
3 : 4
22.11.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
3 : 1
08.11.2025
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
4 : 1
02.11.2025
Гамбург
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия Д
1 : 0
25.10.2025
Кельн
56' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
1 : 1
18.10.2025
Аугсбург
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
0 : 1
03.10.2025
Кельн
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
20.09.2025
Кельн
Был в запасе
Главные новости
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
2
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+