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    Джонатан Валье - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Валье
    Команда Рекреативо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 170
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.03.2012 1' -46' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:2 Рубин (мол) (Казань)
    17.03.2012 1' -64' Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
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