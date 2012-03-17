Джонатан Валье - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Валье
|Команда
|Рекреативо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|170
|Вес
|66
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Валье
|Команда
|Рекреативо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|170
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.03.2012
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|17.03.2012
|1' -64'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)