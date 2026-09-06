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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Динамо СПб
Павел Киреенко
Статистика
€ 100 тыс
Павел Киреенко - статистика
Динамо СПб
14 июня 1994 (32)
#19 | Нападающий
175 см | 69 кг
Россия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 61'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо СПб
1 : 1
27.08.2026
Динамо Вг
1' - 76'
57'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
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Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо СПб
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо СПб
0 : 0
22.08.2026
Череповец
75' - 90'
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