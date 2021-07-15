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    Павел Киреенко - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Павел
    Отчество Николаевич
    Фамилия Киреенко
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июня 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 69
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.2021 1' -46' КуПС (Купио) 5:0 Ноа (Ереван)
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