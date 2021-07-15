Павел Киреенко - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Павел
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Киреенко
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Павел
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Киреенко
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2021
|1' -46'
|КуПС (Купио)
|5:0
|Ноа (Ереван)