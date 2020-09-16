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    Виктор Гараев - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Виктор
    Отчество Финатович
    Фамилия Гараев
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1993 (29 лет)
    Рост 190
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    16.09.2020 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:4 Рубин (Казань)
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